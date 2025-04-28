RuStore назвал самые популярные приложения и игры в 2025 году на Кубани

Магазин приложений RuStore представил рейтинг самых популярных категорий и приложений за первые три месяца 2025 года среди жителей Краснодарского края. Исследование подготовлено по запросу «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В первом квартале наиболее востребованными оказались приложения из категории «Финансы». Вырос интерес к полезным инструментам (19,4%) и развлекательным приложениям (11,2%). Категория «Покупки» занимает 6,9% от общего числа загрузок, а следом — «Реклама и услуги» (6,2%).

В топ популярных приложений входят банковские сервисы, полезные инструменты и покупки. Лидируют среди них «СберБанк» (23%), «Авито» (14%) и Wildberries (4%).

«Мы наблюдаем рост интереса к полезным инструментам, которые упрощают бытовые процессы и повышают продуктивность. На фоне этого тренда усиливается спрос на AI-сервисы, голосовые и визуальные помощники, а также приложения, которые автоматизируют привычные действия», — прокомментировала главный редактор RuStore, Варвара Юмина.

В компании также рассказали, какие детские и спортивные приложения пользуются наибольшей популярностью у жителей Кубани.

В 2025 году на Кубани в топ вышли детские приложения с акцентом на развитие и обучение. Лидером стало «Три Кота: Приключения» (18,2%), за ним — «Мир Тока Бока» (11,8%) и «Три Кота: Финансы для Детей» (10,4%). Высокую популярность также набрали и «Развивающие игры с Бодо Бородо» (по 9,9%), а замыкает пятерку «Три кота: Финансы для детей» (8%). Такой выбор свидетельствует о высоком интересе к игровому обучению и познавательному контенту.

Как отмечает госпожа Юмина, обучающие игры — одна из самых востребованных категорий среди детской аудитории на Кубани. Игры делают обучение более естественным и результативным: дети не просто запоминают материал, а сразу пробуют применять его на практике. Такой формат развивает критическое мышление, воображение, коммуникативные и эмоциональные навыки.

Что касается спортивных приложений, наиболее востребованными оказались «Матч ТВ: спортивные трансляции» (17,7%), за ним — «Спорт: новости спорта 2025» (14,4%) и КХЛ (13,6%). Также в топ вошли «Чемпионат: новости спорта и результаты матчей» (12,6%) и «Тренировки дома для девушек — Фитнес» (9,5%). В пятерке популярных — и приложение «СпортРядом» (7,4%), которое помогает подключаться к секциям, тренировкам и спортивным инициативам в своем районе.

«Перед летним сезоном на Кубани традиционно наблюдается всплеск интереса к спортивным приложениям. Все больше пользователей используют фитнес-приложения как часть повседневной рутины. В приоритете — приложения с персонализированными рекомендациями и трекеры активности», — рассказала Варвара Юмина.

Вячеслав Рыжков