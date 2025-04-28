Донской ученый доказал существование доисторического острова на Кавказе
Ученый Южного федерального университета доказал, что на месте современного Большого Кавказа более 180 млн лет назад существовал скалистый остров, окруженный тропическими морями. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Ученому удалось не только доказать существование острова, но и проследить его береговую линию, что не удавалось долги годы. Из исследования доцента Института туризма, сервиса и креативных индустрий Дмитрия Рубана следует, что в эру динозавров остров вряд ли был населен древними рептилиями из-за малых размеров, однако явно был покрыт растительностью. Кроме того, предки обитателей нынешних океанов, например плезиозавры и ихтиозавры, вполне могли плавать вдоль берега.