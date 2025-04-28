«Краснодар» опережает «Зенит» в турнирной таблице Российской премьер-лиги на четыре очка. На третью строчку после 26-го тура поднялся ЦСКА, обыгравший в дерби московский «Спартак». Чтобы стать чемпионом, «Краснодар» должен выиграть три из четырех оставшихся матчей. Сможет ли команда Сергея Галицкого справиться с этой задачей? И кто еще претендует на золото футбольного чемпионата страны? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наби Мирзаев, Коммерсантъ Фото: Наби Мирзаев, Коммерсантъ

После 26-го тура РПЛ «Краснодар» серьезно оторвался от «Зенита», так как действующий чемпион потерял очки в матче с «Динамо». Встреча завершилась вничью (1:1). Так что теперь все зависит только от южан. Даже букмекеры, которые видели «Зенит» чемпионом еще в минувшую пятницу, кардинально изменили свое мнение. Но у «Краснодара» впереди матчи с «Рубином», ЦСКА и «Динамо». Так что есть, где потерять очки. У «Зенита» соперники скромнее. Из первой восьмерки там только «Ростов». Возможно, поэтому эксперты даже сейчас осторожничают. Сергей Корниленко, который провел в элите российского футбола не один сезон, рассуждал о будущем чемпионе достаточно образно: «На бумаге у "Краснодара" календарь посложнее, а у «Зенита» полегче, но мы видим сейчас, какие результаты, как разворачивается концовка чемпионата. У кого характер и стержень крепче, тот и выиграет».

Теоретически борьбу за чемпионство не прекратили ЦСКА и «Спартак». Но даже армейцы, которые обыграли красно-белых в дерби (2:1) и вышли на третье место, отстают на семь очков от «Краснодара» и на три — от «Зенита». Это много, хотя красно-синим сейчас все поют дифирамбы. Футбольный эксперт, тренер Дмитрий Пятибратов искренне восхищается командой, которую создал Марко Николич: «Лучшая линия обороны в российском чемпионате. Мойзес и Роша — это запредельное мастерство, самоотдача, желание. И если "Спартак" — это про эмоции, то ЦСКА — это про солидность. Армейцы показали, что это взрослая, зрелая команда».

«Спартак» же, наоборот, после побед и эйфории болельщиков подвергается серьезной критике. Команда опустилась на четвертное место, хотя имела все шансы составить конкуренцию лидерам. Если вспомнить покупки стоимостью €30 млн, то нынешние потери очков кажутся странными. Но в «Спартаке», по крайней мере, речь не идет о смене тренера. Сразу в двух московских клубах — «Динамо» и «Локомотиве» — слухи по этому поводу появляются постоянно. Наставника бело-голубых Марцела Личку инсайдеры отправляют в отставку в конце сезона, в «Локо» же Михаил Галактионов может уйти даже раньше, считает комментатор Александр Аксенов: «"Локомотив" сейчас находится в том состоянии, что любая осечка может привести к отставке Галактионова. Я точно знаю, что, если бы в кубке вдруг не сложилось с "Ахматом", а матч был очень тяжелый, если бы вылетели, Михаила Галактионова могли бы снять в концовке этого сезона. Поэтому в "Локомотиве" сейчас, наверное, неспокойно. Там и в плане менеджерского состава много всевозможных кулуарных новостей: что Ротенберг может вместо Леонченко прийти на пост генерального директора и так далее. "Локомотив" сейчас и по игре, и, наверное, по настроению не в идеальном состоянии».

«Динамо» и «Локомотив» уже точно до первой строчки не дотянутся и даже место в первой тройке вряд ли смогут занять. Но они по-прежнему претендуют на Кубок России. Борьбу за этот трофей ведут «Спартак», «Зенит», ЦСКА и «Ростов». Уже 29 апреля во втором по значимости турнире страны нас ждет противостояние «Спартак—«Динамо», а 30 апреля «Зенит»—ЦСКА. «Краснодар» же из Кубка давно вылетел, что для борьбы за чемпионство скорее плюс. Для того что бы занять первую строчку по итогам сезона, южанам нужно набрать 9 очков из 12 возможных. И сейчас кажется, что это вполне возможно.

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Владимир Осипов