Травматолог из Челнов обвиняется в убийстве пациента спицей в сердце

Врач-травматолог-ортопед из Набережных Челнов предстанет перед судом за убийство пациента спицей в сердце во время операции. Об этом сообщает СУ СК России по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По материалам уголовного дела, в марте 2024 года 66-летний врач в челнинской больнице неверно определил глубину введения спицы, проводя операцию пациенту с переломом ключицы, и повредил сердце. 47-летний пациент скончался.

Уголовное дело по факту причинения смерти в результате ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей направлено в суд.

Дарья Сайфиева