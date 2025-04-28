Фасад главного учебного корпуса Приволжского медуниверситета отреставрируют

Приволжский медуниверситет (ПИМУ) отреставрирует фасад главного учебного корпуса на площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде, сообщили в вузе. Здание было построено в 1912-1913 годах для пароходного общества «Волга», фасад масштабно не реставрировали последние 20 лет, отметили в ПИМУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Там добавили, что разработка проектной документации планируется в 2025 году, а реставрация завершится в 2026-ом.

Ректор ПИМУ Николай Карякин уточнил, что вуз уже получил задание от управления госохраны объектов культурного наследия Нижегородской области на реставрацию фасада. Господин Карякин пообещал «тщательно подходить к выбору проектировщика», чтобы сохранить детали фасада здания в первозданном виде.

Владимир Зубарев