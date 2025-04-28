Из-за снегопада временно ограничили движение фур из Удмуртии в Пермский край

На федеральной трассе Р-243 Кострома—Шарья—Киров—Пермь ввели временное ограничение движения для грузовых автомобилей, сообщил в Telegram председатель государственного комитета Удмуртии по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин. Оно будет действовать с 11:00 28 апреля до 00:00 29 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Ограничения касаются следующих участков: Р-243, подъезд к Ижевску (км 000+000—км 086+546); Р-243, участок (км 894+688—км 1107+656); Р-243, подъезд к поселку Ачит (км 009+154—км 160+378). Водителям рекомендуют учитывать данную информацию при планировании маршрутов.