К лету в Сочи высадят более 330 тысяч цветов

Сочинские озеленители приступили к обновлению городских цветников, планируя высадить 330 тыс. цветов более 35 сортов к началу лета. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи началась смена сезонных цветочных растений. На Площади Флага специалисты приступили к высадке аллисумы, бегонии, тагетесы, бальзамина и агератумы.

Как рассказал директор департамента по охране окружающей среды и сельского хозяйства администрации Сочи Александр Гиньковский, на первом этапе готовятся цветники к 9 Мая. В год 80-летия Великой Победы по поручению главы Сочи Андрея Прошунина при выборе растений специалисты учитывают символику Великой Отечественной войны, используя охровые, красные, белые, синие и другие темные оттенки.

К летнему сезону 2025 года в городе планируется высадить более 330 тыс. цветов 35 различных сортов. Первый этап работ будет завершен к майским праздникам. Как сообщил глава курорта Андрей Прошунин, летнее цветочное оформление будет радовать горожан и туристов до конца октября.

«Ъ-Сочи» писал, что в майские праздники курорта планируется принять около 350 тыс. отдыхающих. Загрузка гостиниц составит 80%, а турпоток вырастет на 4% по сравнению с прошлым годом.

Мария Удовик