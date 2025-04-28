Ставропольские фермеры втрое увеличат посевы чечевицы в 2025 году

Аграрии Ставропольского края в 2025 году расширят площади под бобовыми культурами. Посевы нута увеличатся в полтора раза до 26 тыс. га, а площади под чечевицей вырастут втрое до 5 тыс. га, сообщает телеканалу «Свое ТВ» со ссылкой на первого заместителя министра сельского хозяйства региона Елену Тамбовцеву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Структуру посевной площади формирует экономика культур и востребованность на рынке. Сельхозтоваропроизводители смотрят, какая цена складывается на культуру, вводят ее в севооборот», — пояснила первый замминистра.

По информации Минсельхоза Ставрополья, общая площадь посевов зернобобовых культур в регионе в 2025 году увеличится примерно на 12%.

Николай Аксенов