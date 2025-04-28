В Башкирии направят на реализацию региональных проектов более 6 млрд рублей

В 2025 году в Башкирии на реализацию девяти региональных проектов в области медицины планируют направить более 6,4 млрд руб., из них 4,5 млрд руб. выделит федеральный бюджет, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

По итогам первого квартала этого года министерство здравоохранения Башкирии достигло установленных показателей регионального проекта «Медицинские кадры», отмечается в сообщении. Так, обеспеченность населения врачами составила 38,7 человек на 10 тыс. населения при плановом значении 37,9 человек. Обеспеченность средними медицинскими работниками равняется 87,2 человек на 10 тыс. населения при плановом значении 86,3.

В этом году по программам «Земский доктор», «Земский фельдшер» и «Врачи для малых медицинских организаций» 211 специалистов получат выплаты от 500 тыс. до 1,5 млн руб.

В 2024 году по программе «Земский доктор» 197 медработников получили выплаты на 214,5 млн руб., а 33 фельдшера и акушерки — 16,5 млн руб. по программе «Земский фельдшер». По программе «Врачи для малых медицинских организаций» 49 медикам выплатили по 1 млн руб.

Майя Иванова