Управделами главы Башкирии купило сувениры за 1,5 млн рублей

Хозяйственное управление Башкирии (относится к управлению делами главы республики) заключило контракт на изготовление подарочных ножей, медовниц и стопок с единственным поставщиком — Златоустовским заводом оружейных специализированных сталей.

Стоимость договора — 1,5 млн руб., следует из материалов портала госзакупок. Закупку профинансируют из республиканского бюджета.

Самое дорогое изделие — латунная медовница с крышкой и ложкой. Ее стоимость оценена в 45,7 тыс. руб. Нож должен быть выкован вручную из легированной стали, рукоятка — вырезана из ореха ценных пород. Стоимость ножа не должна превышать 19,4 тыс. руб. Подарочная латунная стопка в виде гильзы оценена в 8,1 тыс. руб.

Исполнитель обязан изготовить изделия по заявкам заказчика в течение 15 рабочих дней.

Майя Иванова