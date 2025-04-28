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Нижегородский Фонд АПК получит на поддержку сельхозпредприятий 130 млн рублей

Региональный фонд поддержки АПК получит от министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области субсидию на финансовую поддержку сельхозпредприятий. Ее размер составит 130 млн руб., сообщили «Ъ-Приволжье» в областном правительстве.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фонд сможет подать заявку в региональный минсельхоз на получение субсидии до 1 декабря этого года. Выплата предусмотрена для предоставления займов и поручительств нижегородским сельхозпредприятиям.

Как ранее сообщал «Ъ-Приволжье», всего на поддержку АПК Нижегородской области в региональном бюджете 2025 года предусмотрено 6,75 млрд руб.

Анастасия Титова

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