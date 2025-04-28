ВЦИОМ: более 70% россиян поддерживают масштабное празднование Дня Победы

Почти половина опрошенных россиян (48%) считают, что День Победы нужно отмечать «так же масштабно, как и раньше», еще 24% убеждены, что отмечать его нужно «еще масштабнее». И только 23% респондентов думают, что праздновать нужно «скромно, не так масштабно, как раньше». Это следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) к 80-летию Победы, опубликованных на сайте центра сегодня, 28 апреля.

Сегодня День Победы ассоциируется у 58% респондентов с национальной гордостью и единством, у 35% он в первую очередь вызывает эмоции — радость со слезами на глазах, благодарность и прочее. По 24% опрошенных ответили, что праздник у них связан с памятью в целом и с конкретными людьми — родными, ветеранами. Кроме того, респонденты по просьбе социологов назвали своих «героев войны»: чаще всего упоминались Георгий Жуков (36%), Зоя Космодемьянская (15%), Константин Рокоссовский (14%), Александр Матросов (12%) и Иосиф Сталин (11%).

При этом 68% опрошенных «скорее согласны» с мнением о том, что современная молодежь придает Победе меньше значения, чем остальные поколения, а 24% с этим «скорее не согласны». Для сохранения памяти о Великой Отечественной войне, полагает большинство респондентов (71%), нужно заниматься образованием и воспитанием молодежи. 41% считают необходимыми соответствующую «информационную политику и пропаганду», а 24% выступают за восстановление и сохранение памятников и создание новых музеев.

Божена Иванова