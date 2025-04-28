Модераторы соцсетей в Гане подали в суд на запрещенную Meta за вред здоровью

Работа по модерированию контента в принадлежащих Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) соцсетях сопряжена с тяжелым психологическим стрессом, вызывает депрессию, тревогу, бессонницу, ПТСР, а также провоцирует мысли о самоубийстве. Так считают работающие в Гане модераторы соцсетей Facebook и Instagram (принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) в двух коллективных исках. Об этом пишет The Guardian.

Жалобы поступили от модераторов, работающих в компании-подрядчике Majorel в Аккре. В работу примерно 150 сотрудников входит просмотр контента и удаление тех публикаций, которые нарушают стандарты соцсети, а также обучение такой работе приложений ИИ. Ганские модераторы утверждают, что просматриваемый ими контент (например, попадались сцены сдирания кожи с живого человека) глубоко травмирует, а те меры психологической поддержки, которые им предлагает работодатель, недостаточны или не помогают. Некоторые истцы утверждают, что готовы покончить с собой из-за стресса, один из истцов даже совершил попытку самоубийства. Еще истцы жалуются на переработки, к которым их принуждают, и низкие зарплаты (около $85 в месяц). Их адвокаты отмечают, что в Гане с модераторами «обращаются как с предметами, которые можно использовать, довести до предела и заменить».

Ранее аналогичный иск был подан к компании от имени модераторов соцсетей в Кении, где более чем у 140 человек было установлено ПТСР, вызванное просмотром контента.

Алена Миклашевская