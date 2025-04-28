Под Омском задержан бутлегер со 100 тысячами литров спирта

Жителя Омской области задержали за подпольное производство алкоголя. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном обороте этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ч. 2 ст. 171.3 УК РФ, максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы), сообщает региональное ГУ МВД.

По данным следствия, руководитель организации, расположенной в деревне Ракитинка, организовал выпуск спиртосодержащий продукции. При этом у него не было лицензии на производство алкоголя.

Всего в ходе обысков силовики изъяли у фигуранта дела около 100 тыс. литров спирта.

Александра Стрелкова