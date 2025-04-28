Саратовские экстренные и оперативные службы в майские праздники усилят работу

В майские праздники все экстренные и оперативные службы Саратовской области перейдут на усиленный режим работы. Соответствующее поручение дал губернатор Роман Бусаргин, передает Telegram-канал «Пул Z 64».

Господин Бусаргин назвал продолжительные майские праздники очень ответственным и сложным периодом для всех служб. Он потребовал от глав муниципалитетов в этот период находиться на своих территориях.

Глава региона отметил важность того, чтобы выходные прошли в штатном режиме. Если вдруг возникнут какие-либо происшествия, как добавил Роман Бусаргин, реакция должна быть незамедлительной.

Павел Фролов