Саратовские экстренные и оперативные службы в майские праздники усилят работу
В майские праздники все экстренные и оперативные службы Саратовской области перейдут на усиленный режим работы. Соответствующее поручение дал губернатор Роман Бусаргин, передает Telegram-канал «Пул Z 64».
Господин Бусаргин назвал продолжительные майские праздники очень ответственным и сложным периодом для всех служб. Он потребовал от глав муниципалитетов в этот период находиться на своих территориях.
Глава региона отметил важность того, чтобы выходные прошли в штатном режиме. Если вдруг возникнут какие-либо происшествия, как добавил Роман Бусаргин, реакция должна быть незамедлительной.