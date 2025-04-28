Экспертиза одобрила проект берегоукреплений на улице Черниговской

Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий выдало положительное заключение на проект реконструкции берегоукрепительных сооружений правого берега Оки между Канавинским и Молитовским мостами в районе улицы Черниговской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в реестре заключений госэкспертизы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Заказчик проекта – подконтрольное Корпорации развития Нижегородской области ООО «Черниговская набережная». Проектную документацию подготовили в ООО «Нижновгеопроект».

Укрепление берега Оки необходимо для реализации крупных проектов жилой и деловой застройки. В частности, между Канавинским и Молитовским мостами компания «ФСК регион» планирует построить бизнес-центр, детский сад, школу, организовать парковую и прогулочную зоны, а также жилье бизнес- и комфорт-класса. Площадь застройки превысит 100 тыс. кв. м.

Как писал «Ъ-Приволжье», в августе 2024 года экспертиза выдала отрицательное заключение на проект берегоукрепления между Канавинским и Молитовским мостами.

Владимир Зубарев