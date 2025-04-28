Заморозки в Черноземье ожидаются до утра 29 апреля

Во всех регионах Черноземья объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за прогнозируемых заморозков. Температура в макрорегионе опустится до -2…-3°С. Информация об этом появилась на сайте Гидрометцентра России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В Белгородской, Курской и Орловской областях заморозки ожидаются с 21:00 28 апреля до 9:00 апреля. В Воронежской, Липецкой и Тамбовской — 18:00 28 апреля до 6:00 29 апреля.

В конце прошлой недели во всех областях Черноземья также прогнозировали заморозки. На выходных температура в них приблизилась к нулю. Судя по сообщениям в соцсетях, как минимум в Белгородской, Воронежской, Курской и Орловской областях выпал снег.

Система Гидрометцентра включает четыре уровня: зеленый, желтый, оранжевый и красный. Первый не требует оповещений о погоде, второй предупреждает о потенциально опасных явлениях, третий — о стихийных бедствиях, наносящих ущерб, последний — о катастрофах и крупных разрушениях.

Алина Морозова