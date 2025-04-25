Синоптики прогнозируют заморозки до -3°С во всех регионах Черноземья

Из-за прогнозируемых заморозков синоптики ввели оранжевый уровень погодной опасности во всех регионах Черноземья. Это следует из данных Гидрометцентра России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Киселев Фото: Евгений Киселев

В Белгородской, Курской и Орловской областях заморозки ожидаются с 21:00 26 апреля до 9:00 27 апреля. В Воронежской, Липецкой и Тамбовской — с 18:00 26 апреля до 6:00 27 апреля. В первых трех регионах температура опустится до -2°С, в остальных — до -3°С.

В Воронежской области также введен желтый уровень погодной опасности из-за грозы и ветра с порывами до 15–17 м/с. Первое погодное явление прогнозируют с 6:00 до 18:00 26 апреля, второе — с 6:00 26 апреля до 6:00 27 апреля.

Система Гидрометцентра включает четыре уровня: зеленый, желтый, оранжевый и красный. Первый не требует оповещений о погоде, второй предупреждает о потенциально опасных явлениях, третий — о стихийных бедствиях, наносящих ущерб, последний — о катастрофах и крупных разрушениях.

Алина Морозова