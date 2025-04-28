На Дону график выплат пенсий в мае останется неизменным

В Ростовской области не будут менять график выплат пенсий в мае. Информация об этом появилась на сайте правительства донского региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По общему правилу, если день выплат приходится на выходной (обычный либо праздничный), деньги перечисляют предшествующий будний день. В 2025 году праздничными будут восемь дней: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

Так, 6 мая пенсии перечислят на карты и банковские счета дончанам, получающим выплату 10 числа. Для пенсионеров, которые получают выплаты 16 и 23 числа, ничего не изменится.

Тем жителям донского региона, кто получает пенсию отделения почты, выплата поступит согласно графику и режиму работы почтовых отделений.

Мария Хоперская