Четыре последних тепературных испытания проведут в Петербурге до конца апреля

С 28 по 30 апреля теплоэнергетики проведут последние четыре температурных испытания в Петербурге в рамках подготовки к новому отопительному сезону, сообщает пресс-служба Смольного 28 апреля.

Все испытания будут вестись на теплосетях ООО «Петербургтеплоэнерго» в Центральном, Курортном и Пушкинском районах города. Остальные городские теплоснабжающие организации уже завершили тесты на максимальную температуру теплоносителя.

Отметим, что во время последних испытаний температура воды может достичь 130 градусов. Петербуржцев просят быть предельно внимательными и ни в коем случае не приближаться к местам парения или разлива воды.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Смольный не планирует завершать отопительный сезон в апреле. Правила, как и прежде, простые. Необходимо, чтобы в городе на Неве в течение пяти дней температура стояла выше 8 градусов.

Андрей Маркелов