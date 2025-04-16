Смольный не планирует завершать отопительный сезон в апреле

Смольный на текущий момент не планирует завершать отопительный сезон в Петербурге, сообщает пресс-служба городской администрации 16 апреля. Власти мегаполиса подчеркнули, что отопительный период может завершиться в том случае, если в течение пяти дней в городе на Неве будет стоять температура выше 8 градусов и будет благоприятный прогноз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

В комитете по энергетике и инженерному обеспечению подчеркнули, что за последние 46 лет окончание отопительного сезона в апреле объявляли только в 2002 и 2008 годах. В остальных случаях решение о прекращении подачи тепла в жилые дома принимали в мае. Также в Смольном напомнили, что в минувшем году в конце апреля наблюдалось потепление, которое в начале мая сменилось похолоданием.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что власти Ленобласти приняли завершить отопительный сезон в период с 21 по 27 апреля. Председатель комитета по ТЭК Сергей Морозов подчеркивал, что в регионе установились температуры от 15 до 22 градусов.

Андрей Маркелов