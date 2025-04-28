Житель Казани Фархад Кузяхметов не смог оспорить в Конституционном суде (КС) России нормы Гражданского кодекса о долевой собственности. Конфликт возник после того, как он остеклил балкон и установил козырек, получив одобрение двух третей собственников дома. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Житель Казани проиграл в Конституционном суде спор об остеклении балкона

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Житель Казани проиграл в Конституционном суде спор об остеклении балкона

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Живущая по соседству с господином Кузяхметовым женщина через суд добилась демонтажа конструкций, доказав, что изменения фасада требуют единогласного решения всех владельцев квартир.

Суды трех инстанций, включая Верховный суд России, поддержали позицию истицы, сославшись на экспертизу, подтвердившую уменьшение общего имущества дома. КС отказался признать статью 247 ГК РФ неконституционной, указав, что она защищает интересы всех собственников.

Юристы отмечают, что текущее законодательство не делает различий между масштабной реконструкцией и незначительными изменениями, что создает проблемы для жильцов. Эксперты предлагают внести поправки в Жилищный кодекс, оставив единогласие только для работ с несущими конструкциями, а для остальных случаев установить правило квалифицированного большинства.

Артём Дергунов