Измеряя успех

Российские экспертные организации ежегодно составляют различные рейтинги регионов страны. Специалисты сравнивают субъекты РФ по всевозможным параметрам: от уровня экономического развития до туристической привлекательности. Такие исследования дают региональным властям возможность увидеть сильные и слабые стороны региона и скорректировать политику в определенных сферах. “Ъ” разобрал несколько ключевых рейтингов российских регионов по итогам прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Георгий Розов, Коммерсантъ Фото: Георгий Розов, Коммерсантъ

Инвестиционный климат

Рейтинг инвестиционного климата регионов России, который ежегодно составляет Агентство стратегических инициатив (АСИ), показывает, насколько комфортные условия для ведения бизнеса сумели создать власти различных субъектов РФ. Для каждого региона эксперты АСИ оценивают 110 показателей по восьми ключевым направлениям: недвижимость, инженерные сети, защита бизнеса, меры поддержки предпринимателей, экспортная деятельность, инфраструктура и технологии, кадровые и трудовые ресурсы, а также развитие рынка и конкуренции.

В прошлом году лидером рейтинга инвестиционного климата стала Москва, на втором месте расположились Республика Татарстан и Нижегородская область, а третье поделили Московская область, Республика Башкортостан и Тюменская область. Москва и Татарстан держатся на первых двух строчках рейтинга с 2019 года.

В последние годы уверенный рост инвестиционной привлекательности показывает Нижегородская область: еще в 2017 году регион занимал в рейтинге только 70-е место, но уже в 2020 году область переместилась на 17-е место, совершив скачок сразу на 6-ю позицию в 2021 году, а в 2023-м уже войдя в тройку лидеров.

Власти Нижегородской области остались довольны вторым местом в рейтинге и пообещали продолжать работу по улучшению инвестиционного климата в регионе. Об этом, в частности, говорил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин: «Хочу поблагодарить инвесторов, предпринимателей за столь высокую оценку нашего взаимодействия. Будем продолжать работу над тем, чтобы вести свое дело в Нижегородской области было максимально комфортно».

В свою очередь, председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин отметил, что для Нижегородской области второе место в рейтинге, разделенное с Татарстаном, означает «попадание в высшую лигу». «Чтобы понять значимость этого события, напомню, что экономика России справилась с внешним давлением и вступила в инвестиционную фазу: регионы РФ сейчас жестко конкурируют за инвестиции. Подняться вверх было сложно, но еще сложнее будет удержаться на вершине. До Москвы 17 пунктов — есть куда расти и к чему стремиться. Впереди — продолжение большой совместной системной работы, в том числе по совершенствованию законодательных норм»,— сказал господин Люлин.

Качество жизни

Ежегодно эксперты «РИА Рейтинг» оценивают российские регионы по показателям качества жизни. Максимальная оценка, как и в случае с рейтингом социально-экономического положения регионов, составляет 100 баллов. При составлении рейтинга учитываются в общей сложности 66 параметров, объединенных в 11 групп. В частности, эксперты оценивают: уровень доходов населения, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическую ситуацию, экологию и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, состояние малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.

В 2024 году наилучшие результаты традиционно показали Москва (84,085 балла), Санкт-Петербург (83,388) и Московская область (81,220) — они заняли первые три строчки рейтинга. За ними идут Краснодарский край (76,130) и Республика Татарстан (75,062), а замыкает первую пятерку Ленинградская область (70,206).

В рейтинге-2024 самый сильный рост продемонстрировала Кабардино-Балкария (51,866 балла, 53-е место), поднявшаяся сразу на 11 позиций в списке. Лидерами роста также стали Республика Крым (55,808, 37-е место) и Орловская область (55,887, 36-е место) — эти регионы поднялись в рейтинге на 8 и 6 пунктов соответственно. В хвосте рейтинга в 2024 году оказались Республика Тыва (30,123 балла), Республика Ингушетия (34,085) и Еврейская автономная область (36,101). В замыкающую десятку списка также попали: Забайкальский край, Республика Бурятия, Архангельская область, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Алтай, Ненецкий автономный округ и Курганская область. При этом у всех регионов из последней десятки общий балл за 2024 год вырос, то есть уровень качества жизни там в целом растет.

Туризм

В январе этого года был обнародован ежегодный Национальный туристический рейтинг по итогам 2024 года. Исследование проводится на протяжении последних десяти лет и посвящено тенденциям внутреннего туризма в РФ. Эксперты оценивают, какие регионы наиболее привлекательны с точки зрения российских и иностранных туристов, по 16 критериям, в том числе количеству объектов культурного наследия, уровню развития туристической инфраструктуры, доходности сферы туризма и гостеприимства, числу российских и иностранных туристов, посетивших регион за год.

По итогам исследования за 2024 год лидером России стала Москва. Оценивая туристические показатели столицы, эксперты учитывали современную инфраструктуру города, большое количество иностранных туристов, а также тот факт, что Москва опережает все регионы по турпотоку, принимая более 20 млн человек в год. На втором месте рейтинга расположилась Московская область, на третьем — Краснодарский край. В первую десятку лидеров попали: Санкт-Петербург, Крым, Нижегородская область, Приморский и Алтайский края, Самарская и Новосибирская области.

Комментируя итоги 2024 года для российской туристической индустрии, заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков отметил существенное увеличение турпотока. «Продолжился устойчивый рост числа туристических поездок. За 11 месяцев в российских средствах размещения остановилось почти 80 млн гостей — это на 11% больше, чем годом ранее. Мы видим интерес со стороны туристов к новым направлениям. Например, опережающими темпами в 2024 году увеличивался поток гостей в Сибири, на Дальнем Востоке, на Северном Кавказе»,— подчеркнул замминистра.

Елена Терехова