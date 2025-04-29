Центр сервисов и услуг по всей стране

Сегодня почтовое отделение — это не просто пункт отправки корреспонденции, а многофункциональный центр, объединяющий магазин, пункт выдачи, аптеку и офис госуслуг. В малонаселенных и отдаленных районах почта часто становится ключевым объектом инфраструктуры, предоставляя доступ к цифровым услугам, поддерживая бизнес и выполняя функции розничной торговли.

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Возможности для бизнеса

В 2024 году более 44 тыс. новых клиентов стали партнерами «Почты России», заключив цифровой договор оферты. Сделать это можно полностью в онлайн-формате на сайте pochta.ru, без необходимости печати и предоставления бумажных документов.

«Почта» помогает предпринимателям во всех регионах выходить на международные рынки. Компания предоставляет бесплатные консультации по экспорту, проводит вебинары и участвует в образовательной программе РЭА имени Плеханова. С начала 2025 года 1718 компаний—партнеров «Почты» осуществили отправки в 115 стран мира. Статистика показывает, что наибольшим спросом пользуются небольшие посылки весом около 2 кг. Популярными направлениями для отправлений являются США, Белоруссия, Китай, Казахстан, Германия, Канада, Израиль, Армения, Великобритания и Турция. Для экспортеров в Китай действуют специальные тарифы, которые на 25% ниже стандартных.

У «Почты России» есть комплексные логистические решения, которые помогают расширить географию бизнеса даже на удаленные регионы. Подобрать оптимальные сервисы могут производители, ритейлеры, селлеры и интернет-магазины. В частности, предприниматели могут подключить различные варианты доставки: курьерскую, в почтовые отделения или на склады маркетплейсов. Система принимает как единичные отправления, так и крупные партии товаров. В почтовых отделениях по всей стране покупатели могут осмотреть товар и при необходимости оформить возврат.

Обслуживание полного цикла

Спектр услуг для частных клиентов постоянно расширяется. Мобильное приложение «Почты России» позволяет отправлять и получать посылки без предъявления паспорта и заполнения бумажных форм, отслеживать отправления и совершать денежные переводы в тысячи населенных пунктов страны и мира. Ежемесячно приложением пользуются 8,9 млн активных пользователей.

Компания оказывает клиентам по всей России как диджитальные, так и нецифровые услуги, воспользоваться которыми могут люди с любым уровнем цифровой грамотности. Так, в отделениях можно подписаться на периодические издания, оплатить коммунальные услуги, штрафы и налоги, оформить страховку. Среди востребованных услуг «Почты» — бесплатная доставка пенсий и социальных выплат. В отделениях представлены товары первой необходимости, включая «витрины здоровья» с перевязочными материалами, косметическими средствами, безрецептурными препаратами и БАДами, а модернизированные отделения оснащены «уголками здоровья» с бесплатными тонометрами, пульсоксиметрами и бесконтактными термометрами. Это позволяет жителям далеких и труднодоступных населенных пунктов больше заботиться о себе и близких, особенно если поблизости нет аптек и больниц.

Социальная значимость

«Почта России» продолжает выполнять важную социальную функцию, обеспечивая работу 38 тыс. отделений по всей стране. За последние три года по поручению президента России Владимира Путина компания модернизировала более 3,2 тыс. почтовых отделений в сельских и удаленных районах. Особенно важно, что в этих обновленных отделениях появились клиентские компьютеры с доступом к государственным цифровым услугам: возможность подтвердить учетную запись на «Госуслугах», воспользоваться сервисами Социального фонда и искать вакансии очень актуальна для сельских жителей. Сотрудничество «Почты России» с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики также является стратегически важным шагом для развития трудоустройства в этих регионах.

Очевидно, что «Почта России» активно адаптируется к современным реалиям, стараясь конкурировать с банковскими продуктами, логистическими компаниями и маркетплейсами.

Сергей Петров