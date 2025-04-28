В Северную Осетию прибыл первый в этом году поезд «Жемчужины Кавказа»

Первый в 2025 году рейс туристического поезда «Жемчужина Кавказа» прибыл в Северную Осетию. Сообщил глава региона Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы РСО – Алания Фото: пресс-служба главы РСО – Алания

«Фонд развития туризма нашего Минэкономразвития подготовил теплую встречу для гостей на железнодорожном вокзале Владикавказа — с тремя пирогами и молитвой о благополучии»,— говорится в сообщении.

Путешественники посетят знаковые места республики: Кадаргаванский каньон, старинную Дзивгисскую крепость, Башни Курта и Тага, Аланский Свято-Успенский мужской монастырь и Даргавский некрополь. Программа включает знакомство с традициями осетинского народа на «Аланском вечере», а завершится маршрут экскурсией по Владикавказу.

Семидневный маршрут передвижной гостиницы охватит пять регионов Северного Кавказа: Адыгею, Северную Осетию, Чечню, Дагестан и Кабардино-Балкарию (Нальчик). Туристический состав будет функционировать до конца сентября текущего года.

Николай Аксенов