«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Для национальной валюты наступила очень важная неделя. Финансовые власти будут принимать значимые решения. Многие эксперты говорят о признаках разворота по монетарной политике Центрального банка после пятничного решения ЦБ оставить ставку на уровне 21%. Как инвесторам сориентироваться на рынке? Куда вложить 1 млн руб. и более? Об этом — экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов:

Ставка повышаться не будет — на 2026 год ЦБ таргетирует ее в районе 13-16%. На 2025-й минимальный уровень — 19,5%. Но помимо этой главной темы, которая связана с денежно-кредитной политикой Центрального банка, изменением ее траектории, есть еще другие темы, которые могут серьезно повлиять на курс российского рубля. 29 апреля ЦБ проведет аукцион семидневного РЕПО. Очень важный момент: Банк России с 15 апреля прекратил абсорбировать ликвидность на денежном рынке и стал предоставлять ликвидность в виде семидневного РЕПО. На первую неделю — 1,7 трлн руб. ЦБ предоставил ликвидность нашим банкам. Во вторую неделю — 900 млрд руб. Цифры немаленькие, они серьезно меняют композицию, спрос, предложение на рублевом рынке. Чем больше рублей, тем ситуация с другими валютами будет складываться не очень благоприятно. Мы это уже увидели на прошлой неделе: рубль сдал позиции впервые, наверное, за последние пару месяцев, он снизился и к доллару, и к китайскому юаню.

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