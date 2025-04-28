За мошенничество с банковскими картами на 13 млн рублей осудят трех новосибирцев

В Новосибирске осудят трех местных жителей за мошенничество с банковскими картами на 13 млн руб. Им предъявлены обвинения по 15 статьям УК РФ, сообщает ГУ МВД региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Согласно версии правоохранителей, с марта 2022-го по сентябрь 2023 года злоумышленники предоставляли в кредитно-финансовые организации сведения через подставные лица о регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей. После этого они заключали договоры эквайринга, чтобы принимать безналичную оплату через POS-терминалы.

Зная алгоритмы работы банков, фигуранты дела оплачивали через банковские карты несуществующие товары при помощи POS-терминалов. Но сразу же отменяли покупки, что позволяло вернуть потраченные деньги в двойном размере.

Александра Стрелкова