Готовившему убийство главы предприятия ОПК в Удмуртии дали 18 лет

Центральный окружной военный суд вынес приговор россиянину, планировавшему теракт против руководителя предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Ижевской области. Мужчину 1990 года рождения приговорили к 18 годам лишения свободы. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Первые четыре года обвиняемый будет отбывать в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима. Также ему назначен штраф 200 тыс. руб. Мужчину обвинили в госизмене, подготовке к теракту, участии в террористической организации и незаконном хранении взрывных устройств.

В сообщении ФСБ отмечается, что осужденный состоял в запрещенной в России украинской террористической организации. Он был задержан 16 ноября 2023 года в Ижевске. По данным спецслужбы, мужчина готовил теракт с использованием самодельной бомбы, а после планировал выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях против армии России. Силовики изъяли у обвиняемого компоненты и инструкции для изготовления бомбы, а также телефон, в котором он вел переписку с представителями украинских спецслужб.

«В 2022–2023 году я увлекался просмотрами видео на YouTube на украинских каналах, в том числе по деятельности "Легиона «Свобода России»" (организация признана в РФ террористической и запрещена.— "Ъ"). Решил вступить в легион»,— сказал обвиняемый во время дачи показаний. Он рассказал, что, готовясь к преступлению, фотографировал объект российского ОПК. Бомбу он изготавливал в доме своих бабушки и дедушки. Для создания устройства он купил 2 кг селитры. Мужчина заявил, что полностью раскаивается в случившемся.