Набережную в Анапе реконструируют в пять этапов

На заседании инвестиционного штаба, которое провел мэр Анапы Василий Швец, обсудили ход и перспективы реконструкции главной набережной курорта. В совещании приняли участие председатель Совета города Вячеслав Вовк и представители инвесторов. Одним из ключевых вопросов стало рассмотрение проекта компании «Развитие», предполагающего строительство гостиничного комплекса категории «пять звезд» и обновление прогулочной зоны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

По словам господина Швеца, реконструкция будет проходить поэтапно. Первый этап уже завершен, в настоящее время продолжается строительство второго участка набережной от Ореховой рощи в сторону Лысой горы. Проект, одобренный губернатором региона Вениамином Кондратьевым, предусматривает использование единых архитектурных и стилевых решений.

Застройщик подтвердил соблюдение общей концепции: светлая цветовая гамма, балясины, малые архитектурные формы. В классическом стиле будут выполнены и будущие гостиничные корпуса, органично вписывающиеся в городской ландшафт.

В рамках второго этапа предусмотрено обустройство четырех смотровых площадок, озеленение и создание спуска к морю, проект которого находится в разработке. Завершить монолитные работы планируют в октябре.

Реконструкция всей набережной будет разделена на пять этапов и охватит как модернизацию существующих зон, так и строительство новых участков. В третьем этапе работы сосредоточатся на участке от реки Анапка до улицы Гребенской с акцентом на открытие морского вида и берегоукрепление. Проектная документация находится в стадии подготовки.

Вячеслав Рыжков