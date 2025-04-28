Нижегородские компании получат 77,6 млн рублей на работников из других регионов

Правительство Нижегородской области направит из регионального бюджета 77,6 млн руб. на выплату субсидий работодателям, которые нанимают работников из других регионов. Всего в списке получателей субсидий 12 предприятий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Самую большую субсидию выделили Выксунскому металлургическому заводу, он получит 33,7 млн руб. Среди получателей, в частности, «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», «Русполимет», «Окская судоверфь», «Первая ткацкая фабрика» и ПАЗ.

Как писал «Ъ-Приволжье», потребность нижегородских работодателей в специалистах на середину апреля региональные власти оценили в 59,9 тыс. человек. Специалисты из других регионов – один из основных источников кадрового потенциала Нижегородской области.

Андрей Репин