В Челябинской области объявили штормовое предупреждение

28 и 29 апреля на территории Челябинской области ожидаются заморозки, сильный дождь, снег, гололед и порывы ветра до 20-25 м/с. Информация опубликована на сайте Челябинского гидрометцентра.

Ночью 29 апреля прогнозируется температура воздуха в пределах минус одного — минус шести градусов, днем — от плюс двух до плюс семи. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 10-15 м/с с порывами до 20-25 м/с.

ГУ МЧС России по Челябинской области напоминает, что при таких погодных условиях лучше отложить дальние поездки, не ходить рядом с линиями электропередач, не парковать автомобили рядом с плохо укрепленными конструкциями и под кронами деревьев, а также внимательнее следить за детьми и пожилыми родственниками.

Виталина Ярховска