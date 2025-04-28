В Казани полицейские задержали 32-летнего местного жителя по подозрению в краже золотых изделий и техники из квартиры в Вахитовском районе. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани задержали рецидивиста по подозрению в краже золотых изделий из квартиры

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ В Казани задержали рецидивиста по подозрению в краже золотых изделий из квартиры

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Поводом для расследования стало заявление хозяйки жилья, сообщившей о пропаже вещей.

При осмотре квартиры оперативники обнаружили следы взлома оконной конструкции. Совместными усилиями сотрудников отдела по раскрытию квартирных краж городского УМВД и полицейских отдела «Вишневский» личность подозреваемого была установлена.

Задержанный, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления, полностью признал свою вину. По данным следствия, мужчина недавно освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за аналогичные преступления.

Часть похищенного имущества была изъята и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ. В отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде задержания согласно ст. 91 УПК РФ.

Артём Дергунов