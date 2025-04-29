Что такое острая кишечная инфекция

Острые кишечные инфекции — большая группа инфекций, объединенная фекально-оральным механизмом заражения. Возбудители этой группы — целый ряд бактерий и вирусов.

Среди бактериальных кишечных инфекций наиболее часто встречаются: сальмонеллез, эшерихиозы, дизентерия. Сальмонеллез — широко распространенная, общая для человека и животных инфекция, вызываемая различными представителями рода сальмонелла вида enterica.

Среди вирусных кишечных инфекций в настоящее время наибольший удельный вес занимают ротавирусы и норовирусы. Проявления обоих вирусных инфекций схожи. Норовирусная инфекция — острое вирусное инфекционное заболевание человека с преимущественным поражением детского населения.

Ротавирусная инфекция представляет собой острое инфекционное заболевание вирусной этиологии и характеризуется поражением желудочно-кишечного тракта, обезвоживанием с наличием катарального синдрома в начальном периоде болезни. Источником инфекции являются больные рота-, норовирусной инфекциями взрослые и дети или лица без клинических проявлений заболевания, выделяющие вирусы с фекалиями (вирусоносители).

Основной механизм передачи рота-, норовирусов — фекально-оральный, когда вирусы проникают в организм через рот во время употребления воды, пищи и через грязные руки.