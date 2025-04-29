Кишечные инфекции ждут инноваций

С 2025 года в России начали действовать новые клинические рекомендации по лечению острых кишечных инфекций у взрослых. Стремление государственной системы здравоохранения систематизировать подходы в этой области отражает необходимость поиска новых, более эффективных подходов к лечению этих заболеваний — и новых препаратов. Сейчас работу над таким лекарством начинают «Биннофарм Групп» и филиал ИЦиГ СО РАН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

С этого года острые кишечные инфекции в РФ будут лечить в соответствии с клиническими рекомендациями Минздрава. Соответствующий документ ведомство опубликовало в январе.

Напомним, клинические рекомендации — это рекомендательные документы, которые отражают взгляды специалистов на лечение того или иного заболевания и основаны на тщательном анализе научных данных, доступных во время их подготовки. Наличие клинических рекомендаций, по замыслу Минздрава, позволит медработникам предоставлять пациентам более качественное лечение. Переход на клинические рекомендации в РФ начался в 2022 году — он был запланирован как поэтапный и закончился 1 января нынешнего года. Теперь все рекомендации, которые уже были опубликованы,— 250 документов для различных заболеваний — станут обязательными к исполнению.

Процесс лечения острых кишечных инфекций, пожалуй, нуждается в дополнительной регламентации сильнее, чем лечение многих других заболеваний. Уровень заболеваемости инфекциями известной и неизвестной этиологии составляет около 400 случаев на каждые 100 тыс. человек ежегодно. При этом ежегодный общий экономический ущерб, наносимый такими заболеваниями экономике России, оценивается примерно в 40 млрд руб. Однако реальные потери могут оказаться значительно выше — многие случаи остаются незарегистрированными вследствие того, что заболевшие не обращаются за медицинской помощью.

Что такое острая кишечная инфекция Острые кишечные инфекции — большая группа инфекций, объединенная фекально-оральным механизмом заражения. Возбудители этой группы — целый ряд бактерий и вирусов. Среди бактериальных кишечных инфекций наиболее часто встречаются: сальмонеллез, эшерихиозы, дизентерия. Сальмонеллез — широко распространенная, общая для человека и животных инфекция, вызываемая различными представителями рода сальмонелла вида enterica. Среди вирусных кишечных инфекций в настоящее время наибольший удельный вес занимают ротавирусы и норовирусы. Проявления обоих вирусных инфекций схожи. Норовирусная инфекция — острое вирусное инфекционное заболевание человека с преимущественным поражением детского населения. Ротавирусная инфекция представляет собой острое инфекционное заболевание вирусной этиологии и характеризуется поражением желудочно-кишечного тракта, обезвоживанием с наличием катарального синдрома в начальном периоде болезни. Источником инфекции являются больные рота-, норовирусной инфекциями взрослые и дети или лица без клинических проявлений заболевания, выделяющие вирусы с фекалиями (вирусоносители). Основной механизм передачи рота-, норовирусов — фекально-оральный, когда вирусы проникают в организм через рот во время употребления воды, пищи и через грязные руки.

Среди острых кишечных инфекций, этиология которых установлена, почти половину всех зарегистрированных случаев составляет ротавирусная инфекция, наиболее распространенная среди детей. Вместе с тем большинство эпизодов заболевания остаются невыясненными по причине невозможности точно определить возбудителя инфекции. Такая ситуация ограничивает эффективность профилактических мероприятий и подчеркивает необходимость разработки новых лекарственных препаратов для эффективного лечения.

В ближайшие месяцы «Биннофарм Групп» и Научно-исследовательский институт клинической и экспериментальной лимфологии (НИИКЭЛ) — филиал ИЦиГ СО РАН начнут совместную работу над инновационным препаратом для лечения заболеваний ЖКТ. Ученые НИИКЭЛ займутся исследованиями и синтезированием препарата, исследованием его свойств, после чего станет возможен последующий трансфер технологий на производственную площадку «Биннофарм Групп». Отметим, что гастроэнтерология является одним из ключевых направлений в портфеле «Биннофарм Групп» и сейчас включает в себя более 20 рецептурных и безрецептурных препаратов.

Как подчеркнул генеральный директор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов, уникальность этого проекта заключается в объединении многолетнего научного опыта НИИКЭЛ в области фармакологических технологий с производственными возможностями крупнейшей фармацевтической компании. «Нашим институтом накоплен большой опыт работы в сфере фармакологических технологий. Достаточно сказать, что исследования в этом направлении мы проводим на протяжении более чем 30 лет. Сегодня важность разработки оригинальных препаратов отечественного производства не вызывает сомнений. Мы уверены, что опыт и знания, накопленные научными сотрудниками НИИ клинической и экспериментальной лимфологии, позволят нам совместно с «Биннофарм Групп» создать новые и эффективные лекарственные средства»,— говорит руководитель НИИКЭЛ — филиала ИЦиГ СО РАН Максим Королев.

Академик РАН Алексей Кочетов подчеркивает, что данная коллаборация создает платформу для вывода отечественных инновационных разработок на мировой уровень. Это особенно актуально для терапии ОКИ, где сохраняется потребность в эффективных препаратах, способных не только купировать симптомы, но и воздействовать на патогенетические механизмы заболевания.

Согласно планам компании, препарат должен быть готов к промышленному производству к концу 2027 года, после чего его ожидают регистрация и выход на российский рынок. Его рыночный потенциал, как считают в «Биннофарм Групп», составляет не менее 10 млрд руб.

Елена Воробьева