Статистика заболеваемости раком поджелудочной железы

Рак поджелудочной железы — это злокачественная опухоль, которая развивается из клеток поджелудочной железы в результате мутаций. Он зачастую длительно протекает бессимптомно, а когда появляются первые симптомы, как правило, заболевание уже находится на поздней стадии, и бороться с ним очень сложно.

Заболеваемость раком поджелудочной железы растет по всему миру, в том числе в России. Раком поджелудочной железы болеют чаще пожилые люди: средний возраст у мужчин на момент диагноза 65 лет, женщин — 70 лет. Вместе с тем заболеваемость растет и у людей моложе 50 лет, особенно у женщин по не вполне ясным причинам. Рак поджелудочной железы — 12-й по распространенности рак в мире. В 2022 году в мире было зарегистрировано более полумиллиона (510 992) новых случаев рака поджелудочной железы. Россия входит в пятерку стран с наибольшим числом диагностируемых новых случаев рака поджелудочной железы.

К факторам риска рака поджелудочной железы, помимо старшей возрастной категории, специалисты относят следующие: