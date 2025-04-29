Статистика заболеваемости раком поджелудочной железы
Рак поджелудочной железы — это злокачественная опухоль, которая развивается из клеток поджелудочной железы в результате мутаций. Он зачастую длительно протекает бессимптомно, а когда появляются первые симптомы, как правило, заболевание уже находится на поздней стадии, и бороться с ним очень сложно.
Заболеваемость раком поджелудочной железы растет по всему миру, в том числе в России. Раком поджелудочной железы болеют чаще пожилые люди: средний возраст у мужчин на момент диагноза 65 лет, женщин — 70 лет. Вместе с тем заболеваемость растет и у людей моложе 50 лет, особенно у женщин по не вполне ясным причинам. Рак поджелудочной железы — 12-й по распространенности рак в мире. В 2022 году в мире было зарегистрировано более полумиллиона (510 992) новых случаев рака поджелудочной железы. Россия входит в пятерку стран с наибольшим числом диагностируемых новых случаев рака поджелудочной железы.
К факторам риска рака поджелудочной железы, помимо старшей возрастной категории, специалисты относят следующие:
- курение — один из основных факторов риска. Известно, что около 20–30% случаев связано с курением сигарет, трубок, сигар;
- ожирение — установлено, что у тучных людей риск повышен на 20%;
- сахарный диабет — по неизвестным причинам риск заболевания повышен у людей, страдающих сахарным диабетом второго типа;
- употребление алкоголя — прямая причинно-следственная связь между приемом алкоголя и раком поджелудочной железы не установлена. Но известно, что при частом употреблении спиртного повышается риск хронического панкреатита, цирроза — заболеваний, которые, в свою очередь, являются факторами риска появления рака.