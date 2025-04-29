«В начале рак поджелудочной железы протекает чаще всего бессимптомно»

По мере снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний правительство РФ обращает все больше внимания на ту группу болезней, которые занимают второе место в структуре причин смертности россиян. Это различные онкологические заболевания, особенно опасными среди которых являются те, которые могут долго протекать бессимптомно. Президент ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» Ирина Боровова рассказывает о том, почему рак поджелудочной железы часто обнаруживают на поздней стадии, какие факторы могут способствовать его появлению и какая терапия сейчас доступна российским пациентам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирина Боровова, президент ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!»

Фото: Предоставлено ассоциацией онкологических пациентов «Здравствуй!» Ирина Боровова, президент ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!»

Фото: Предоставлено ассоциацией онкологических пациентов «Здравствуй!»

— Как вы оцениваете динамику распространения в РФ рака поджелудочной железы? Почему случаев этого заболевания становится все больше?

— В России в целом выросло количество онкологических пациентов из-за того, что увеличивается продолжительность жизни: мы стали дольше жить, и при этом значительно улучшилась диагностика этих заболеваний — об этом говорят наши онкологи. В связи с этим выросло и число выявленных случаев рака поджелудочной железы. Но сказать, что их стало больше относительно других нозологий, нельзя — такой статистики нет. В соотношении на 100 тыс. человек разброс приблизительно такой же, как и во всем мире: рак легкого стоит на первом месте по смертности, рак молочной железы — по распространенности. Статистику всех пациентов по разным нозологиям, возрастам ведет НМИЦ радиологии — это уже многолетняя практика.

Другой причиной возросшей заболеваемости раком поджелудочной железы являются хронические заболевания — факторы риска развития данной нозологии. Это, например, распространенный в России сахарный диабет. И на наших онкопатрулях — Всероссийском информационно-просветительском проекте по онконастороженности и раннему выявлению злокачественных новообразований — мы часто видели ситуации, когда у ничего не подозревающего молодого человека, прекрасно себя чувствовавшего, сахар крови был выше 10 ммоль/л, а значит, у него с высокой вероятностью сахарный диабет.

К факторам риска развития рака поджелудочной железы можно отнести и наследственность, и иные факторы — другие болезни, токсичные препараты — все то, что отечественные и зарубежные онкологи описали в «белых книгах*» по онкологии.

— Есть ли группы населения, для которых риски заболеть раком поджелудочной железы особенно велики?

— Как я уже сказала, риск заболеть раком поджелудочной железы выше у людей с некоторыми хроническими заболеваниями, заболеваниями ЖКТ, желчевыводящей системы, поджелудочной железы. Иногда влияют и наследственные факторы: у пациентов с некоторыми наследственными мутациями генов выше риск некоторых опухолей, в том числе рака поджелудочной железы. Но в основном появление рака поджелудочной железы не обусловлено наследственностью.

Стоит отметить, что россияне зачастую халатно относятся к своему здоровью. Очень сложно предупреждать заболевания, когда человек сам не убежден в том, что за своим здоровьем нужно следить, и его приходится насильно отправлять на диспансеризацию. Например, у пациента болит что-то в области живота, но, пока он совсем плохо не начнет себя чувствовать и не дойдет до вызова скорой помощи, он не пойдет к врачу.

— Какие специфические симптомы есть у этого заболевания?

— Наши пациенты, когда у них уже был установлен диагноз, отмечали следующие симптомы: горечь во рту, сухость, жжение, вздутие, тошнота, рвота, боли в верхней части живота или спине, отсутствие аппетита и снижение массы тела, желтуха. При этом до появления метастазов симптомы бывают чаще неспецифичными — пациент может думать, что у него какое-то другое заболевание, или вообще ничего не ощущать, потому что на ранних стадиях какая-либо специфическая симптоматика отсутствует совсем. На ранних стадиях болезнь может себя никак не проявлять.

— С какими сложностями сталкиваются пациенты после постановки диагноза? Хватает ли в РФ профильных специалистов?

— Основных сложностей несколько. Первая — это то, что вначале рак поджелудочной железы протекает чаще всего бессимптомно, врачи диагностируют его на поздней стадии, потому что это «тихий враг» — никак себя не проявляет долгое время, что приводит к поздней постановке диагноза. Стоит отметить, что в настоящее время скрининга при раке поджелудочной железы нет, за исключением пациентов с некоторыми наследственными мутациями.

Вторая сложность связана с тем, что те проявления заболевания, которые нам все же удается зафиксировать, очень тяжелые. Это, например, желтуха, сильные боли, закупорка сосудов, из-за которой человек может попасть в реанимацию. То есть каждый из этих симптомов требует особого подхода со стороны специалиста и, соответственно, дополнительного лечения на фоне самого тяжелого заболевания. Третья — это то, что с проявлениями болезни на финальной стадии тяжело справляться, она отбирает у пациентов много жизненного ресурса.

А врачам до недавнего времени было сложно назначать пациентам какую-либо таргетную терапию, так как специфических препаратов для лечения именно рака поджелудочной железы не было вообще. Ведь речь идет о крайне тяжелом заболевании — фатальной нозологии, которая приводила пациента в шок, когда ему и его близким сообщался диагноз. Рак поджелудочной железы протекает крайне тяжело и молниеносно — это и ярко выраженный болевой синдром, и отказ определенного функционала организма, пациенты буквально тают на глазах.

Что касается врачей, то их не хватает в целом, а уж в узких нозологиях тем более. Поэтому вопрос своевременной диагностики и лечения пациентов и их маршрутизации в небольших отдаленных городах и сельской местности стоит особенно остро.

— Какая терапия для рака поджелудочной железы сейчас доступна? Насколько она эффективна? Есть ли ожидания относительно прорывных новых методик лечения?

— Лечение рака поджелудочной железы остается по-прежнему сложной проблемой современной онкологии. Серьезная роль отводится хирургии. Но даже при успешно проведенной операции сохраняется высокий риск рецидива опухоли. Как мы уже говорили, пациенты в основном диагностируются на поздних стадиях. И если диагноз был поставлен на поздней стадии, то в настоящее время существуют возможности лекарственной терапии, цель которой продление жизни. В основном пациенты лечатся химиотерапией — одним препаратом или комбинацией. Но, несмотря на объективные трудности, перспективы все-таки появились. В частности, совсем недавно в РФ был зарегистрирован новый химиотерапевтический препарат для лечения поздних стадий рака поджелудочной железы, который существенно, за счет новой липосомальной формы, повышает шансы для пациентов на продление жизни. А также в России появились первые данные об эффективности вакцин от рака, позволяющих добиваться в некоторых случаях регрессии опухолевого процесса. Прогресс в терапии рака поджелудочной железы постепенный, внезапных прорывов пока не ожидается. Некоторым пациентам может помочь таргетная терапия и иммунотерапия, но подавляющему большинству пациентов эти методы не показаны.

— В последние годы правительство РФ выделяло на лечение онкологических заболеваний существенные средства. Насколько приоритетным в перечне других онкологических заболеваний оказался рак поджелудочной железы?

— Рак поджелудочной железы не выделяется среди других нозологий в плане особой финансовой поддержки. Но ведь он всегда считался заболеванием с высоким риском летального исхода. Когда создавались новые технологии лечения других заболеваний, в случае с раком поджелудочной железы альтернатив не было. Но сегодня однозначно можно сказать о том, что, когда на комиссию по ЖНВЛП приходит новая технология, у которой нет альтернативы, она заслуживает особого внимания. Мы видим, как специалисты взвешивают возможность государственного обеспечения пациентов, ранее не имевших терапии, и, как пациентское сообщество, тоже активно подключаемся, привлекая внимание к новым решениям, которые позволяют продлить пациентам жизнь и ее качество. Мы активно работаем с пациентами, занимаясь просвещением, информированием о том, что у болезни появляются новые протоколы лечения, новые возможности, помогаем оценить, какие побочные эффекты могут быть, потому что для пациентов этот пункт крайне важен в лечении, а мы стоим на страже интересов пациента.

Интервью взяла Елена Воробьева