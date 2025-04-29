Россиянам все чаще диагностируют тревожные расстройства — сказывается влияние на жизнь современного человека постоянных стрессов, непрерывных дедлайнов и нехватки сна. После пандемии коронавируса еще одним фактором, провоцирующим появление тревожных расстройств, стали считать постковидный синдром. Завкафедрой психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии ФНМО МИ ФГАОУ ВО РУДН Владимир Медведев рассказывает о том, как работает современная терапия таких заболеваний, какова ее эффективность и какие результаты применения «Афобазола Ретард» показало исследование «Аксель».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Медведев

Фото: Иван Макеев Владимир Медведев

Фото: Иван Макеев

— Все чаще сейчас говорят о том, что пандемия коронавируса повлияла на распространение тревожных расстройств. Так ли это?

— Да, за пандемию количество пациентов, которые обращались к врачу по этому поводу, выросло на 20–30%. Сейчас мы также видим больше обращений, чем, например, в 2018–2019 годах, так что можно сказать, что мы все еще наблюдаем отложенные последствия пандемии.

— Есть ли какие-то особенно уязвимые категории?

— Чаще всего тревожное расстройство впервые диагностируют у людей младше 35 лет. Мужчинам такой диагноз ставят в два раза реже, чем женщинам. Предрасположенность к тревожному расстройству есть у перфекционистов, стремящихся быть лучшими во всем, у людей с расстройством пищевого поведения, а также у тех, кто не может наладить режим сна или постоянно испытывает напряжение на работе и дома.

— На какие признаки надо обратить внимание, если есть подозрение, что у человека развивается тревожное расстройство?

— Надо понимать, что при определении тревожного расстройства субъективная оценка играет значительную роль, потому что никто, за исключением самого пациента, не знает, какой уровень тревожности для него является нормальным. В то же время человек с тревожным расстройством зачастую не понимает, что он болен. И именно поэтому не обращается к врачу вовремя. Он меняет свое поведение, часто использует средства, которые заглушают действительность (алкоголь, психотропные вещества), но это не решает проблему.

Главные симптомы тревожного расстройства таковы: состояние общей устойчивой тревоги, разнообразные страхи, хроническая усталость, потеря концентрации, учащенное сердцебиение, другие неприятные телесные ощущения (колебания АД, зуд, онемения, чувство нехватки воздуха и т. д.), которые не обусловлены наличием реального заболевания.

— Куда человек, который подозревает у себя тревожное расстройство, может обратиться, чтобы подтвердить свой диагноз?

— Есть проверенные экспертные источники информации, где можно узнать многое о тревожных расстройствах, а самое главное — пройти самодиагностику буквально за 1 минуту и понять, есть ли у тебя проблема. К примеру, год назад я участвовал в создании всероссийского портала «Территория без тревоги». Его могу смело рекомендовать для людей, которые хотят понять причину своего состояния и быстро узнать, есть ли у тебя патологическая тревога. Кроме того, можно посетить профильного врача-психиатра.

— А насколько, на ваш взгляд, россияне готовы признать у себя наличие тревожных расстройств?

— Осведомленность о существовании таких состояний, безусловно, растет. Психиатры многое для этого делают, проходят разные психиатрические фестивали, психотерапевтические и в Москве, и в региональных городах. Доступность психиатрической помощи опять же увеличивается. Помимо государственных клиник, появляется все больше частных. Осталось только самому человеку преодолеть тревожную стигму и прийти, если есть в этом потребность, не дожидаясь, когда станет совсем плохо.

— На что врачу нужно в первую очередь обратить внимание при выборе противотревожного препарата?

— На сегодняшний момент, когда мы говорим о лечении тревожных расстройств, очень много зависит от того, как вовремя пришел пациент. Если пациент обратился вовремя, то можно назначать препараты с хорошей переносимостью, высокоэффективные, с непосредственно противотревожным эффектом. Если пациент обращается поздно, когда развиваются нарушения сна, различные соматовегетативные расстройства, то здесь уже нужны препараты зачастую и с седативными, и со снотворными эффектами. Однако чем шире спектр действия препарата, тем у него выше и вероятность побочных эффектов.

Еще один важный критерий — безопасность. Нельзя начинать терапию с препаратов, с которыми связан высокий риск развития зависимости, привыкания, достаточно серьезных хронических побочных эффектов.

— Какая терапия для лечения тревожных заболеваний сейчас представлена на российском рынке лекарств?

— Есть уникальный препарат с однократным суточным приемом «Афобазол Ретард». Удобство его использования заключается в том, что для прохождения курса терапии необходимо принимать таблетку утром независимо от приема пищи, в любое комфортное для человека время. Эта инновация родилась в нашем ведущем НИИ имени Закусова: его ученые под руководством академика Сергея Середенина создали матрикс, благодаря которому действующее вещество равномерно высвобождается в течение дня. Безусловно, когда пациент не забывает принимать очередной прием препарата, это влияет на результат терапии — ты получаешь максимальную эффективность.

Недавно уникальные свойства этого препарата были подтверждены исследованием «Аксель». Это многоцентровое рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование, которое провели Российский университет дружбы народов, Институт мозга человека им. Н. П. Бехтеревой Российской академии наук, и ООО «Медицинский центр Сперанской А. М.». В данном исследовании респондентами были пациенты после перенесенной коронавирусной инфекции — часть из них получала плацебо, а часть — «Афобазол Ретард».

В целом свойства фабомотизола были неплохо известны. Был вопрос, удастся ли ретардированной форме повторить этот, можно сказать, непростой прыжок с точки зрения лечения тревоги. Потому что прочие противотревожные препараты, обладая схожей противотревожной силой, довольно часто дают те или иные побочные эффекты. Например, седация, сонливость, ухудшение концентрации внимания или скорости реакции. Разные группы препаратов по-разному действуют. Фабомотизол действует по-другому. Он дает противотревожный эффект, уменьшает тревогу, но при этом обладает прокогнитивным эффектом: улучшает когнитивные функции — концентрацию, память и так далее. У него есть еще один из механизмов действия, способствующий нейрогенезу, нейропротекции: он защищает нервную систему. Нам хотелось понять, будут ли все эти его свойства присутствовать в ретардированной форме.

В ходе исследования мы получили результаты, которые подтверждают, что «Афобазол Ретард» и обладает противотревожным эффектом, и стабилизирует работу вегетативной нервной системы, и улучшает когнитивные функции.

Пациенты, которые получали этот препарат, а не плацебо, показали лучшие результаты по шкале оценки депрессии Гамильтона (HDRS) и по Госпитальной шкале тревоги и депрессии (HADS).

— Есть ли необходимость в комплексной терапии тревожных расстройств, когда к фармакотерапии добавляется какой-то другой способ лечения, например психотерапия?

— Конечно же, есть. Идеальный вариант лечения тревожного расстройства — курс психофармакотерапии, анксиолитического противотревожного препарата, две недели, месяц, два месяца, во время которого должна подключаться психотерапия. На фоне психотерапии должна происходить уже отмена препарата с закреплением полученных эффектов. Психотерапия в дальнейшем играет роль уже профилактического метода, чтобы укрепить собственные защитные психологические механизмы человека, чтобы при каких-то жизненных ситуациях, аналогичных тем, которые вызвали тревогу, он мог их активировать и постараться обойтись уже без приема препаратов. Это идеальный вариант.

Событие 14 апреля были представлены результаты исследования «Аксель», а также обсуждены современные подходы к диагностике и лечению тревожных расстройств на конференции «Комсомольской правды» под названием «Виртуозный прыжок в терапии тревожных расстройств». В дискуссии приняли участие заведующий кафедрой психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии ФНМО МИ ФГАОУ ВО РУДН Владимир Эрнстович Медведев, заведующая кафедрой организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики Сеченовского университета Роза Исмаиловна Ягудина и известная фигуристка участница Олимпийских игр Маргарита Дробязко.

Беседовала Елена Петрова