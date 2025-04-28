В Казани могут возобновить отопление в детских садах
Администрация Казани рассмотрит возможность подачи тепла в дошкольные учреждения, если руководители детских садов направят соответствующие заявки в обслуживающие организации. Об этом сообщили в мэрии, отвечая на обращения родителей в социальных сетях.
В Казани могут возобновить отопление в детских садах
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«Возможность подачи тепла в детские сады рассмотрят и при наличии технической возможности подадут (если не начаты какие-либо ремонтные работы на сетях центрального отопления)», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии.
Отопительный сезон в Казани завершили неделю назад — 21 апреля.