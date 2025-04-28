Глава отдела МВД по Пензенской области задержан по делу о взятке

Глава управления МВД по вопросам миграции в Пензенской области вместе с подчиненными арестован по делу о взятках. По версии следствия, бизнесмены давали полицейским деньги за легализацию в России мигрантов.

Сколько человек проходят по делу, не уточняется. Задержания проводили при участии ФСБ. В отношении должностных лиц возбуждено дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). Как утверждает спецслужба, фигуранты помогали легализовать пребывание в стране в том числе нарушителей миграционного законодательства. Также взятки давали якобы за «общее покровительство». Оно выражалось в информировании бизнесменов о планируемых проверках иностранцев и юрлиц.

В пресс-службе регионального УФСБ имя задержанного главы отдела МВД не назвали. На оперативной съемке видна табличка в служебный кабинет арестованного, на которой значится: Игорь Николаевич Мысяков. Оперативники задержали фигуранта в его квартире.