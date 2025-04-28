Александр Бастрыкин запросил данные по расследованию уголовного дела о капремонте школы Ульяновской области

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СКР по Ульяновской области Сергея Михайлова доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела, сообщил информационный центр ведомства (ИЦ СКР).

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ИЦ СКР сообщает, что в марте прошлого года в городе Инзе Ульяновской области подрядчиком ООО «Домстрой» в рамках реализации федеральной программы «Развитие образования» был начат капремонт здания школы, построенной еще в 1935 году. Но в сентябре неожиданно выяснилось, что здание имеет статус объекта культурного наследия (ОКН), на проведение реставрации которого у подрядчика нет соответствующей лицензии. Работы были приостановлены. «До настоящего времени ремонт не возобновлен, в результате чего более 500 школьников вынуждены обучаться в других учебных заведениях, расположенных на значительном расстоянии от места их проживания», сообщает ведомство.

22 ноября минувшего года по материалам прокурорской проверки СУ СКР возбудило уголовное дело по факту халатности чиновников при заключении контрактов на подготовку проектно-сметной документации и на капремонт школы (ч.1 ст. 293 УК РФ, до года исправительных работ или трех месяцев ареста). Как установило следствие, должностные лица управления архитектуры и строительства Инзенского района организовали заключение с контракта на капремонт школы, «при этом они использовали при проведении закупки проектно-сметную документацию (ПСД), разработанную лицом, не имеющим лицензии на выполнение проектных работ на объектах культурного наследия, а также не предъявили требования о наличии у подрядной организации лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия».

Незадолго до этого, 11 ноября, губернатор региона Алексей Русских поднял вопрос о строительстве школы на аппаратном совещании. Александр Макаров, в то время возглавлявший администрацию района, сказал, что «хотел как лучше», чтобы «сэкономить» и «ускорить ремонт», и пояснил, что составление ПСД обошлось в 400 тыс. руб., а сам капремонт — в 52 млн руб., а если делать все с учетом статуса ОКН, то стоимость ПСД вырастет до 7 млн руб., а капремонта — до 200-230 млн руб.

Сам Алесандр Макаров вскоре, 25 декабря, подал в отставку — после того как Инзенский районный суд приговорил его к штрафу 150 тыс. руб. за злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ, до четырех лет лишения свободы). Согласно выводам следствия и суда, в декабре 2022 года подписал разрешение на ввод в эксплуатацию канализационно-насосной станции, хотя в реальности работы по строительству объектов подрядчиком не были завершены, о чем знал и сам глава администрации.

В СУ СКР «Ъ-Волга» сообщили, что расследование по капремонту школы завершается, уже в мае уголовное дело чиновника районной администрации, готовившего и подписывавшего контракты, будет передано в суд.

Андрей Васильев, Ульяновск