На Украине заочно приговорили экс-президента Януковича к 15 годам

Украинский суд выдвинул новое обвинение в отношении бывшего президента страны Виктора Януковича. Его заочно приговорили к 15 годам лишения свободы за подстрекательство к дезертирству и незаконное пересечение границы. Об этом сообщает пресс-служба генпрокурора Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Янукович

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Виктор Янукович

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Избранная мера пресечения является максимально возможным наказанием по этому делу. Как утверждает ведомство, 23 февраля 2014 года экс-президент незаконно пересек госграницу Украины и организовал переправку на территорию РФ как минимум 20 человек из близкого окружения и личного состава государственной охраны. Экс-заместитель начальника управления госохраны заочно приговорен к десяти годам тюрьмы, он обвиняется по тем же статьям.

Виктор Янукович занимал пост президента Украины с 2010 по 2014 год. В 2013 году на майдане Незалежности (площади Независимости) прошел митинг сторонников евроинтеграции Украины, который перерос в беспорядки с человеческими жертвами и привел к смене власти. Виктор Янукович покинул страну.

В 2019 году на Украине господина Януковича признали виновным в госизмене и пособничестве в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны. Суд заочно приговорил его к 13 годам лишения свободы. В январе 2021 года ему также предъявили обвинение в госизмене из-за подписания в 2010 году с Россией Харьковских соглашений.