Таганрогский трамвай перевез за год более 9 млн пассажиров

Трамвай Таганрога в 2024 году перевез более 9 млн человек. Это значительно превысило плановый показатель, который составлял 4 млн человек. Статистика была озвучена на заседании комиссии по городскому хозяйству, транспорту и дорожному строительству, видеозапись мероприятия опубликована на сайте гордумы Таганрога.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МУП «Метроэлектротранс» Фото: Пресс-служба МУП «Метроэлектротранс»

«Программа модернизации трамваев дала толчок не только лучшему обслуживанию пассажиров. Значительно изменился и эстетический вид Таганрога», — отметил председатель городской Думы Роман Корякин.

Народные избранники обсудили вопросы изменения тарифа за проезд, сокращения интервала движения на самых загруженных маршрутах (за счет увеличения количества трамваев), обсудили размер штрафа за безбилетный проезд.

Для удобства передвижения пассажиров, с начала апреля в Таганроге был запущен пилотный проект «Говорящий город», предусматривающий звуковую информацию о подходящих трамваях. Программа разработана для незрячих и слабовидящих, людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, пассажиров на колясках и представителей других маломобильных групп населения. Воспользоваться системой можно через специальное абонентское устройство или мобильное приложение «Говорящий город», упоминается в сообщении.

Валентина Любашенко