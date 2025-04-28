Парковки в Москве будут бесплатными в майские праздники

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что во время майских праздников все платные парковки в городе (в том числе с тарифом 380–600 руб./ч) будут работать в бесплатном режиме.

Оставить автомобиль бесплатно можно в период с 1 по 3 мая и в период с 8 по 10 мая. Капитальные парковки со шлагбаумами будут работать в платном режиме.

Парковки в Москве бесплатны по воскресеньям и в государственные праздники в соответствии с решением столичного правительства. В 2025 году у москвичей есть 72 дня бесплатной парковки, сообщал заммэра Максим Ликсутов. Из них 22 дня — праздничные. 50 воскресных дней парковки бесплатны везде, кроме улиц с тарифами 380 руб./ч, 450 руб./ч, 600 руб./ч и зон с динамическим тарифом.

Полина Мотызлевская