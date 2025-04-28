В ярославском аэропорту вводили временные ограничения

В ярославском аэропорту «Туношна» вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Ограничения были введены в 10:26 28 апреля. Причины не уточняются. Также были введены ограничения в нижегородском аэропорту. В 11:10 господин Кореняко сообщил, что ограничения, которые вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС, сняты в обоих аэропортах.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что самолет Санкт-Петербург-Ярославль утром 28 апреля не смог вылететь из-за введенных в петербургском аэропорту ограничений. Они были сняты в 9:30.

Алла Чижова