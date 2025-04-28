Доля просроченной задолженности юрлиц в Челябинской области составила 2,9%

По данным на 1 марта 2025 года доля просроченной задолженности юридических лиц, зарегистрированных в Челябинской области, составляет 2,9% от общего долга. За год показатель вырос на 0,03%. В рейтинге регионов, опубликованном «РИА Новости», Южный Урал находится в середине списка, на 44 месте (в прошлом году было 47 место).

Кредитный портфель компаний в Челябинской области за год увеличился на 14,4%. В марте 2024 года он составлял 11,8%. Регион занимает почти 1,2% доли задолженности юридических лиц перед банками по России в целом (-0,01%).

Регионами с наилучшей платежной дисциплиной юрлиц стали Чукотский автономный округ (доля просроченной задолженности — 0,05%; изменение кредитного портфеля — +32%), Магаданская область (0,2%; -4,9%) и Камчатский край (0,3%; +10,5%). Последние места в списке заняли Ненецкий автономный округ (76,2%; -16%), Республики Дагестан (41,9%; +26,1%) и Карачаево-Черкесская (32,5%; +18,3%).

Виталина Ярховска