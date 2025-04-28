Специалисты обследовали просевший мост в Ярославской области

В Брейтове специалисты ООО «НИИ МИГС» обследовали мост через реку Сить, на котором были введены ограничения из-за повреждения дорожного полотна. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ограничения были введены с 25 апреля в связи с выявленным дефектом. На мосту сразу организовали реверсивное движение по одной полосе, а для грузовиков разработали схему объезда. Эти ограничения продолжают действовать.

«Специалисты научно-исследовательского института установили, что в период с вечера 24 апреля до утра 25 апреля образовалась просадка мостового полотна. В настоящее время согласно рекомендациям принято решение организовать реверсивное движение по левой стороне моста и ограничить максимальную массу автотранспортных средств до 16 тонн»,— сообщил зампред и министр дорожного хозяйства и транспорта Роман Душко.

За металлоконструкциями моста будут каждый день наблюдать, сейчас намерены определить перечень необходимых работ.

Алла Чижова