Аэропорт Перми будет закрыт до 14 часов дня

Аэропорт Большое Савино не будет отправлять и принимать рейсы до 14 часов местного времени. Ограничения вызваны сильным снегопадом. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта. Рейс 575, следовавший из Казани в Пермь перенаправлен в аэропорт Ижевска. Статусы рейсов можно отслеживать на онлайн-табло Большого Савино.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал аэропорта Пермь (Большое Савино Фото: telegram-канал аэропорта Пермь (Большое Савино

По данным telegram-канала «Опасные природные явления Пермского края», метеостанция аэропорта Большое Савино отмечает снижение видимости до 400 м — это соответствует минимальному показателю при предыдущем подобном снегопаде 8 октября 2015 года, и указывает на то, что интенсивность осадков приблизилась к пику.