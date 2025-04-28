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обновлено 10:56

Аэропорт Перми будет закрыт до 14 часов дня

Аэропорт Большое Савино не будет отправлять и принимать рейсы до 14 часов местного времени. Ограничения вызваны сильным снегопадом. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта. Рейс 575, следовавший из Казани в Пермь перенаправлен в аэропорт Ижевска. Статусы рейсов можно отслеживать на онлайн-табло Большого Савино.

Фото: telegram-канал аэропорта Пермь (Большое Савино

Фото: telegram-канал аэропорта Пермь (Большое Савино

По данным telegram-канала «Опасные природные явления Пермского края», метеостанция аэропорта Большое Савино отмечает снижение видимости до 400 м — это соответствует минимальному показателю при предыдущем подобном снегопаде 8 октября 2015 года, и указывает на то, что интенсивность осадков приблизилась к пику.

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