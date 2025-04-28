Из Ростовской области в Грузию экспортировано более 700 голов сельхозживотных

С территории Ростовской области отправили пять партий убойных свиней в Грузию. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям, а также Республике Калмыкия.

Животные признаны клинически здоровыми. Партия в полном объеме соответствует требованиям страны-импортера.

Уточняется, что разрешение на вывоз выдано Россельхознадзором в автоматизированной системе «Аргус».

Снежана Стодольская