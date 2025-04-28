В детсадах Уфы хранили просроченные продукты и гнилые фрукты

Арбитражный суд Башкирии по заявлению прокурора Калининского района Уфы привлек к административной ответственности МАУ «Центр детского диетического питания». Учреждение является поставщиком полуфабрикатов и оказывает услуги по организации питания в образовательных учреждениях Уфы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, надзорное ведомство, проведя проверку, установило, что Центр детского диетического питания нарушал требования технического регламента Таможенного союза. Так, в десяти детских садах Калининского района не соблюдались условия хранения и маркировки продуктов, а также «при организации питания детей допускается пищевая продукция с признаками недоброкачественности»: были обнаружены просроченные гнилые яблоки и свекла, заплесневелый сыр.

«Материалы дела не содержат доказательств того, что совершение правонарушения было вызвано чрезвычайными, объективно непредотвратимыми обстоятельствами либо непреодолимыми для учреждения препятствиями»,— указал суд, принимая претензии прокурора района.

Назначая наказание в виде предупреждения, суд отметил, что «сам по себе факт допущенного нарушения не свидетельствует о наличии существенной угрозы государственным интересам», а также «административным органом не представлено в материалы дела доказательств, свидетельствующих о наличии угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей».

Олег Вахитов