СПБ Биржа за год выплатила по заблокированным иностранным бумагам 53 млрд рублей

СПБ Биржа раскрыла отчетность по МСФО за 2024 год. В документе в том числе указан объем трат в рамках указа президента №665 (им введен механизм компенсации выплат по иностранным активам, заблокированным в зарубежных депозитариях). Выплаты в рамках этого механизма в прошлом году составили 52,97 млрд руб.

Прибыль СПБ Биржи по итогам года выросла на 57,06%, до 1,07 млрд руб. Показатель EBITDA составил 0,98 млрд руб., снизившись на 61,91%. Площадка зафиксировала снижение доходов по услугам и комиссиям до 0,32 млрд руб. В 2023 году этот показатель составлял 1,45 млрд руб., но тогда большая часть доходов формировалась за счет торгов иностранными ценными бумагами, уточнила биржа. Ее процентные доходы выросли на 9,31%, до 2,82 млрд руб.

Согласно указу №665 Владимира Путина и решению Центробанка, в сентябре 2023 года ввели механизм, согласно которому держатели иностранных ценных бумаг, в цепочке владения которыми присутствует Национальный расчетный депозитарий (НРД), могут претендовать на возмещение заблокированных выплат в обмен на выплаты по еврооблигациям РФ со счетов типа «И». Указ позволяет компенсировать россиянам средства на счетах НРД, замороженные иностранными контрагентами с 1 февраля 2022 года по 8 сентября 2023-го включительно.

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